ANCONA - Sagace, l’Erdis Marche. Cogliendo l’opportunità di Decreti Ministeriali, l’Ente regionale per il diritto allo studio delle Marche riuscirà ad aumentare il patrimonio pubblico di ben 1.201 posti letto. Un +32% se confrontato ai 3.742 posti letto già esistentiche non soddisfanocerto il fabbisogno dei quattro atenei e dei vari Istituti di grado universitari marchigiani,ma colma in parte il gap tra i borsisti fuori sede richiedenti alloggi e quelli che lo hanno ottenuto.

Le borse di studio

L’Erdis, nel 2022-2023, ha erogato borse a 6.493 studenti, il 100% dei richiedenti, di cui 5.353 erano fuori sede, e assegnato 3.742 posti letto a fronte della richiesta di 5.511 studenti. «Per aumentare la disponibilità - commenta la Presidente Maura Magrini – l’Erdis ha presentato negli ultimi anni ben sei progetti su tutti i presidi per assicurare il mantenimento delle strutture già acquisite e reperire finanziamenti per nuove». Ricorda che le Marche hanno un patrimonio pubblico che riesce a soddisfare quasi setteborsisti fuori sede su 10e spiega che l’ampliamento delle residenze universitarie usufruisce di interventi cofinanziabili da vari decreti ministeriali in base alla legge338/2000. Decreti che hanno permesso di programmare nel P iano triennale per il diritto allo studio 2023-2026 - deliberato dalla giunta regionale e che ora dovrà essere approvato dall’assemblea legislativa -457 posti letto in più per il presidio di Camerino,274 per quello di Urbino; 247 a Macerata e 153 per Ancona,a cui si aggiungono i70 ad Ascoli Piceno.

Il dettaglio

Nel dettaglio, con il Dm del 2016, ci sono lavori già in corso per ampliare di 48 posti il Collegio Bartolo di Sassoferrato a Macerata e di 254 lo storico Collegio Mattei 1 di Camerino. Con quello del 2021, ad Ancona, 85 posti letto, a Macerata 133. Aservizio del presidio di Urbino:40 a Fano, 129 nell’albergo Piero della Francesca e 105 nell’Albergo Montefeltro. Ci sono posti letto attraverso locazioneultra-novennale già finanziati ad Ancona (68), a Camerino (127) ea Macerata (66). Infine, in compartecipazione con l’Unicam nel Camerino Campus (40) e nel Centro Sportivo (36) e con l’Erap nell’ex blocco nascite ad Ascoli Piceno (70). Un piano che con le ultime misure del Governo Meloni sa di work in progress.

A questo punto, conta il fatto che gli studenti fuori sede che studiano nelle Marche incidono per il 37,22% sulle Università e gli altri Istituti. Ad Urbino sono il 91,3 % dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (232 studenti su 254 iscritti), il 61% dell’Accademia delle Belle Arti, il 49,9 % dell’Università “Carlo Bo”. Il 44,5% che frequentano l’Unicam di Camerino, il 38% l’Accademia delle Belle Arti di Macerata, il 34,9% il Conservatorio Statale di musica “Rossini” di Pesaro, il 28,6% l’Università di Ancona, il 24,3% l’Università di Macerata, il 18,2% il Conservatorio Statale di musica “GB Pergolesi” di Fermo e ad Ancona, il 9,4% dell’Accademia Belle Arti e Design Poliarte e il 7,3% la Scuola Superiore per mediatori linguistici.