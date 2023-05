L’unica tenda avvistata in una città universitaria delle Marche, almeno per ora, pare sia frutto della fervida goliardia di alcuni studenti ad Urbino. Di universitari davvero accampati per mancanza di un alloggio o per protestare contro il caro affitti (come sta avvenendo in molte città, a partire da Milano) nella nostra regione ancora non ne vedono. I prezzi per una stanza restano ancora “umani”, in media per una singola tra 200 e 250 al mese, anche se poi c’è da stare in guardia sulle spese, non sempre esplicitate. Gli studenti che affittano un alloggio, piuttosto, spesso si lamentano per la qualità degli appartamenti, tra fili penzolanti di elettrodomestici e arredi vintage. E nell’entroterra, soprattutto a Camerino, si sente ancora l’effetto terremoto: gli studenti sono in concorrenza con tante famiglie per un alloggio in affitto.

Ecco cosa succede nelle città universitarie delle Marche.