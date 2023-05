ANCONA - Silvia ha 25 anni, è di Castelfidardo ma studia matematica a Bologna. Mattia di anni ne ha 21 e da tre ha lasciato la sua Fermo per studiare giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Entrambi stanno protestando, seppur in modi differenti, contro il caro-affitti che – tanto per fare un esempio - nella città emiliana ha fatto lievitare i prezzi fino ai 700 euro richiesti per una stanza in centro. Mattia è arrivato addirittura a trascorrere quattro notti in tenda davanti l’università. E non è il solo: da Napoli a Milano, tutta Italia sta seguendo l’esempio della bergamasca Ilaria Lamera, la prima ad accamparsi.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA DEL CORRIERE Quanto costa studiare fuori sede? Viaggio tra gli affitti nelle città universitarie delle Marche IL SOCIALE Graduatorie in arrivo per gli alloggi popolari, sono 226 le domande I DATI Caro affitti, la mappa delle proteste (e dei costi) da Milano a Caltanissetta. Bernini: «Immobili inutilizzati agli studenti»



Goliardia a Urbino



Se nelle città universitarie marchigiane finora le tende sono apparse solo per goliardia (a Urbino) perché i canoni sono a livelli ancora umani, chi studia fuori regione avverte di più il caro affitti. «Io pago 600 euro per una singola in Piazza Bologna, a dieci minuti dalla facoltà» racconta Mattia Santarelli, componente della segreteria regionale del Pd. Seicento euro li paga pure suo fratello, che vive a Roma da qualche mese. Fanno 1.200 a carico dei loro genitori. Silvia, Mancinelli di cognome, riesce invece a mantenersi col proprio lavoro. La stanza le costa 450 euro al mese, spese incluse. Ma lei, in fondo, si sente quasi fortunata. «Ci ho messo sei mesi a trovare casa» ricorda, lei che a Bologna c’è arrivata nel 2021 con una laurea triennale a Camerino quasi in tasca ed il sogno di fare la magistrale nell’ateneo emiliano. Per diverse settimane ha dovuto dividersi tra i sedili della sua auto ed il divano di qualche amico ospitale. Soltanto poi è riuscita a mettersi un tetto suo, un tetto vero sulla testa. Oltre all’affitto ci sono pure i costi vivi. «Almeno 120 euro di libri ad esame» per Mattia, che fa giurisprudenza. «Con 30 euro di spesa ci vivo due giorni. A volte conviene più mangiare fuori» dice Silvia. La protesta sta dilagando. «Qui ci sono 24 tende, una trentina di persone» osserva Mattia dalla sua postazione fuori la Sapienza. A Bologna, invece ci si fa sentire soprattutto con le occupazioni. «Ce ne saranno almeno un centinaio in corso» racconta Silvia.