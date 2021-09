Obiettivo sicurezza, l'Università di Camerino fissa le regole: Green pass obbligatorio per tutti

CAMERINO - Tutto pronto all’Università di Camerino per accogliere gli studenti in vista della ripresa delle lezioni universitarie. I vertici dell’ateneo scelgono di richiedere il Green pass a chiunque voglia entrare negli edifici universitari. Ieri mattina il rettore Unicam Claudio Pettinari ed il direttore generale Vincenzo Tedesco hanno firmato le disposizioni che consentono l’ingresso alle sedi universitarie solo a personale e studenti in possesso di Green pass.



La novità più rilevante è l’estensione dell’obbligo del Green pass, per qualsiasi persona oltre al personale dipendente ed agli studenti, che voglia accedere alle sedi universitarie, per qualunque motivazione. Sono dispensati solo coloro che sono in possesso di idonea certificazione medica. «Si ritiene che il possesso della certificazione verde vada esteso a tutti i soggetti che accedono alle strutture dell’università a qualsiasi titolo e a tutto il personale non dipendente, a causa delle evidenti ragioni di prevenzione della pandemia ancora in corso - si legge nelle disposizioni firmate da Pettinari e Tedesco -. Pertanto, in attesa del Dpcm con cui dovrebbero essere stabilite le modalità con cui effettuare le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi Covid-19, si precisa che dal primo settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine previsto per lo stato di emergenza) il possesso del Green pass è obbligatorio per l’accesso a qualsiasi titolo agli edifici universitari (lezioni, esami, biblioteca, aule studio, ricevimento docenti, riunioni, residenze, tirocini, attività di laboratorio, procedure concorsuali di ogni tipo».

A verificare il possesso della certificazione anti Covid e la corrispondenza con l’identità del possessore, sarà il personale universitario appositamente individuato, precisano i numeri uno e due dell’ateneo nel documento: «Personale e studenti saranno tenuti ad esibire il Green pass al fine di permetterne il controllo da parte del personale incaricato; il personale delle portinerie, gli addetti appositamente individuati e i responsabili degli uffici dell’amministrazione sono con questo atto appositamente autorizzati a verificare il possesso del Green pass mediante l’applicazione VerificaC19. L’intestatario del Green pass, all’atto della verifica, a richiesta del verificatore, dimostrerà la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento».

