Pd, si è costituito il comitato marchigiano per Elly Schlein: ecco chi non sta con Bonaccini

ANCONA - Si è costituito il comitato "Parte Da Noi Marche" a sostegno della candidatura di Elly Schlein a Segretaria del Partito Democratico. «Elly Schlein - si legge in una nota - da sempre attenta al contrasto delle ingiustizie sociali, alla tutela del lavoro, alla riduzione delle disuguaglianze e alle questioni climatiche, immagina un Partito Democratico aperto, accogliente, e radicato nei bisogni delle persone. Si tratta, inoltre, di un sostegno transpartitico, che travalica i confini degli iscritti al Pd e raggiunge anche molti elettori delusi dal centro-sinistra e che vorrebbero una svolta decisiva del partito».

Da Fabrizio Volpini a Meri Marziali, ecco chi sta dalla parte di Elly Schlein

Il comitato "Parte Da Noi Marche" nasce per raccogliere le adesioni e le proposte di coloro interessati al percorso avviato da Elly Schlein e per mettere in rete le energie. Tra le firme quelle dell'ex consigliere regionale Fabrizio Volpini, l'ex assessore comunale di Ancona Michele Brisighelli che ha anche un ruolo attivo nel Pd provinciale e regionale, gli ex assessori comunali di Corinaldo e Senigallia Riccardo Silvi e Dario Romano, e Meri Marziali, presidente della Commissione Pari opportunità della Regione Marche.

ECCO I MEMBRI DEL COMITATO

ALBANESI EMIDIO

ALESSI MARCO

ALMONTI RENATO

ANASTASI ELIO

ANTINORI MARIO

BACOLI ALIDA

BALEANI MARIO

BAROCCI MASSIMO

BARTOLOMEI DANTE

BELEGNI ANDREA

BELLI ELIANA

BONANNO ROBERTA

BORSINI EGIDIO

BRISIGHELLI MICHELE

CALISTI SARA

CARINCOLA CARLO

CARTELETTI MONICA

CASIGLIANI SAURA



CATALUCCI LILIANACIARROCCHI BERNARDACINI GRAZIANOCIUFFETTI AUGUSTOCONSORTI ERMANNODE ANGELIS FRANCESCODE ANGELIS LINODE CAROLIS LEONARDODE SANCTIS LAURADI BLASIO ALBERTODI LORENZO VITTORIADI VENANZO PIERAESPOSITO FULVIOFALCIONI MARCOFELICETTI GIOVANNIFICHERA ALESSANDRO EDOARDOFLAMINI ELIANAFRANCHI MICHELEFRASCARELLO RODOLFOFRISOLI GIUSEPPEFUMANTE ENRICOGAGLIARDI EDOARDOGASPARI GIOVANNIGIOBBI ROBERTOGIULIODORI GIULIANOGRACIOTTI SERGIOGRECCHI MAVISGREGORI SABRINAHABLUETZEL ANNETTELACETERA ANTONIOLAZZARI MARIOLUCESOLI LORENZOLUCIANI LAURALUCIDI JENNY VICTORIAMACCARI CLARAMAGI ERICAMALIZIA JANULAMAMMOLI RAISSAMARGIOTTA GIOVANNIMARINI CLAUDIOMARINI NICOLAMARZIALI EDOARDOMARZIALI MERIMATTIONI STEFANIAMAZZOCCHI EMANUELAMERLI LUIGIMINUTO ETTOREMORESCHINI MARISAMORONI MARIA ANTONELLAMORRESI ELISAMORRONE ANNANASSI ADOLFONASSI MARIA ROSARIANUCCI CATIAODDI MARCOORLANDO GIOVANNIPERINI FEDERICOPERTICAROLI GIOVANNIPESCE SALVATOREPETTINELLI LOREDANAPIATANESI LARAPIERMARTIRI ANDREAPIERMARTIRI LUCAPROCACCINI ANGELORAMADORI LUCIANORECCHIA VALTERRENZI GUIDOROGANTE CATERINAROMANELLI TOMMASOROMANO DARIOROSETTI NICOLARUSSI ALBERTASALUSTI DOMENICOSILVETTI ELENASILVI RICCARDOSORCINELLI FILIPPOSTRAPPA RICCARDOSTURANI DANIELETAMBURRINI DAVIDETORQUATI BARBARATOSI ENRICOTOSONI ILARIAVALECCHI ANNA MARIAVALECCHI CLARAVALENTINI ALDOVALLESI GIULIANOVESPRINI GRETAVITALI DOROTEAVOLPINI FABRIZIOZAFFINI CORRADO