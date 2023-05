Nuova allerta meteo per domani (mercoledì 10 maggio): pioggia e temporali in tutta la regione. Ecco dove

ANCONA- Nuova allerta meteo in tutte le Marche: l'avviso di criticità è stato infatti diramato per la giornata di domani, mercoledì 10 maggio, a partire dalla mezzanotte per tutte le ventiquattro ore successive. L'allerta sarà di colore giallo (ovvero di classe 2 rispetto alle 4: verde, giallo, arancio, rosso). Si preannunciano temporali nelle varie province.

Il bollettino

Questo il bollettino diramato dalla Protezione Civile, dalla sala operativa unificata permanente.