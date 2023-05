Dopo un weekend di sole torna la pioggia sulle Marche. Ecco quando e dove: le previsioni per i prossimi giorni

Il weekend quasi estivo ha fatto sperare i marchigiani di essersi lasciati alle spalle maltempo e allerte meteo. Ma già oggi, lunedì 8 maggio, le nuvole hanno coperto i raggi caldi del sole e nei prossimi giorni la situazione dovrebbe andare peggiorando, almeno stando alle previsioni meteo della Protezione civile delle Marche

Dopo il weekend estivo, una settimana di tempo (molto) variabile

«La discesa di aria fredda di origine atlantica nel Mediterraneo occidentale aumenta l'instabilità per la giornata di lunedì (oggi, 8 maggio). Poi, dopo un miglioramento per la giornata di martedì 9 maggio la formazione di un minimo depressionario nel golfo Ligure e la successiva estensione al resto della penisola darà luogo ad un peggioramento significativo del tempo».

Cosa significa? Che stanno per tornare piogge e temporali su quasi tutta l’Italia proprio a causa di una serie di perturbazioni. Nelle giornate di martedi 9 e mercoledi 10 maggio quando un profondo vortice, ricolmo di aria polare, localizzato sulla Scandinavia, piloterà correnti d’aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo. ll maltempo poi si espanderà rapidamente a buona parte dell’Italia ed anzi pare che pure la seconda parte della settimana possa risultare compromessa dalla piogge, a causa di un secondo ciclone carico d’aria fresca ed instabile in discesa dal Nord Europa in grado di provocare nuovi violenti temporali. Aspettiamoci dunque temperature ben sotto la media del periodo.

Cosa succede nelle Marche

Le previsioni per oggi, lunedì 8 maggio

Le previsioni per martedì 9 maggio

Le previsioni per mercoledì 10 maggio

Tendenza per i giorni successivi nelle Marche

«La probabile presenza di un blocco anticiclonico nell'Europa orientale - si legge nel sito della Protezione civile delle Marche - favorirà l'ingresso in successione di perturbazioni nel bacino del Mediterraneo, favorendo instabilità per il resto della settimana, con possibile miglioramento per la giornata di domenica».