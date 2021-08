L'estate ancora non riparte: allerta meteo per nuovi temporali sulle Marche. Ecco quando

ANCONA - Il sole si è appena riaffacciato sulle Marche, dopo i temporali che hanno imperversato sulle regione e "spezzato" l'estate, ma non durerà troppo: incombe infatti un altro allerta meteo.

La Protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo allerta meteo giallo per l'arrivo di temporali su tutta la Regione. L'allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra oggi, martedì 23 agosto, e domani. "Già dal mattino di mercoledì - spiegano gli esperti di 3bmeteo - sono previsti forti temporali sulle Marche e localmente in Abruzzo". In diminuzione ulteriore le temperature, in particolare le minime della notte, che erano timidamente risalite dopo lo choc termico di lunedì.

