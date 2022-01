Marche sotto la neve anche sulla costa. Disagi sull'autostrada A14, ecco dove. Farà freddo pure nei prossimi giorni: guarda le previsioni

ANCONA - Marche bianche, puntualità svizzera. La neve era prevista e la neve è arrivata non solo nei centri montani ma anche sulla costa. Situazione almeno per il momento sotto controllo anche se qualche disagio nel tratto Cesena-Ancona Sud sull'autostrada A14 gli automobilisti lo hanno avvertito, inevitabilile code anche nel tratto Pedaso-Grottammare.

Immagini da cartolina per una situazione che anche nelle prossime ore potrebbe regalare altre nevicate pure a zone basse praticamente in tutte le Marche. Non solo neve perchè anche prima dell'arrivo dei primi fiocchi la temperatura era scesa di parecchi gradi ma anche questa situazione era prevista. Ma vediamo il quadro di 3bmeteo.com. per i prossimi giorni.

Il grafico con le previsioni di lunedì 10 gennaio 2022 di 3bmeteo.com

CENTRO

Situazione instabile su Toscana, Umbria e Marche con piogge, rovesci e nevicate fino a 400-500m ma più in basso verso sera. Peggiora sul Lazio e l'Abruzzo con rovesci e neve in Appennino dagli 800m. Tra pomeriggio e sera migliora dapprima sulla Toscana, poi anche sul Lazio con ultimi fenomeni. Resta instabile sulla Dorsale appenninica e le regioni adriatiche con piogge ma soprattutto nevicate, anche abbondanti dalla sera e in nottata fino a bassa quota in Abruzzo.

NORD

Residue deboli nevicate fino a bassa quota o in piano tra bassa Lombardia e basso Veneto in assorbimento. Grigio in Emilia Romagna, con fenomeni nevosi fino a bassa quota o in pianura che in serata e per la notte si confineranno alla Romagna.

SUD

Peggioramenti su Campania, Molise, Gargano con piogge, rovesci e neve dagli 800m entro il pomeriggio, rapido peggioramento poi anche su Sicilia, Calabria e resto del Sud con piogge, temporali e nevicate fino a quote di bassa montagna entro sera. Tra la sera e la notte ancora neve, abbondante su Molise, dorsale campana, Basilicata, fino a bassa quota, a quote collinari altrove.

