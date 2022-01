Domenica con il cappotto: allerta meteo per freddo e neve fino alla costa anche sulle Marche. Ecco quando e dove

ANCONA - Meteo, il 2022 è cominciato all'insegna del bel tempo, accompagnato però dalla nebbia in pianura, ma domani, domenica 9 dicembre, l'inverno mostrerà il suo vero volto anche nelle Marche con l'arrivo di una perturbazione fredda che porterà neve fin sulla costa. Il servizio regionale di Protezione civile ha infatti diramato un allerta meteo, valido per 36 ore dalle 12 di domenica 9 dicembre, che prennuancia l'arrivo della perturbazione.

"Nelle zone costiere cumulate di neve fino a 10-15 cm - spiega la Protezione civile -, diffuse fino a quote prossime al livello del mare sui settori centro-settentrionali e più localizzate ed a quote leggermente superiori sui settori meridionali; fenomeni in graduale attenuazione nel corso della notte tra domenica 9 e lunedì 10. Nelle zone di allerta 1, 3 e 5 cumulate di 20-30 cm, con fenomeni in graduale attenuazione dal pomeriggio di lunedì 10". Il bollettino preannuncia anche mare agitato e raffiche di vento fino a 75 km/h.

Una previsione condivisa anche dagli esperti di 3bmeteo che prennaunicano un capoluogo coperto di bianco: "Domeica la situazione peggiora sin dal mattino su Toscana, Umbria e Marche con piogge e nevicate fino a bassa quota, anche molto vicine al piano sulle Marche settentrionali con possibile neve coreografica ad Ancona".

