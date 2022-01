Nevica anche nel Maceratese fino a quote basse, problemi alla viabilità sulla provinciale

MACERATA - Puntuale, come previsto dall'avviso di condizioni di meteo avverse emesso ieri dal servizio di protezione civile regionale, è arrivata la neve. A partire dalle 14.30 la neve è scesa fitta in gran parte della provincia, fino a circa duecento metri di altitudine. In montagna invece è iniziato a nevicare poco prima di mezzogiorno. A metà pomeriggio si registrano cumulate di circa 5 cm a trecento metri di altitudine, sui 10 cm intorno ai seicento metri di altezza. Al momento gran parte della rete stradale provinciale è transitabile, si registrano diverse auto in difficoltà lungo la provinciale che da Tolentino conduce a San Severino e lungo alcune strade che conducono a Camerino. Si tratta di mezzi che devono montare le catene.



