Bomba d'acqua sulle Marche: Cantiano isolata per una frana, a Fabriano smottamenti e allagamenti

ANCONA - Bomba d'acqua nel Pesarese e nell'Anconetano: strada chiusa tra Cantiano e Cagli mentre a Fabriano smottamenti e allagamenti con vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine impegnate a contenere i disagi ed avvisare gli automobilisti.

Frane a smottamenti nell'entroterra marchigiano, il maltempo colpisce ancora

In particolare la strada Flaminia tra Cantiano e Cagli è stata letteralmente invasa da fango e detriti subito dopo la galleria: una situazione di estremo pericolo che ha indotto l'amministrazione a chiudere immediatamente il tratto stradale. La cittadina di Cantiano è isolata e l'unico modo per raggiungerla è il Passo della Scheggia, dopo la chiusura per lavori da mesi del Passo della Contessa.

A Fabriano le situazioni più critiche si registrano ad Attiggio (e lungo la strada che collega la frazione con Fabriano) e in località Case Tiberi, a pochi chilometri da Fabriano. Da segnalare anche alcuni allagamenti nei garage.

La città della carta comunque non è stata risparmiata con acqua mista a terra che ha invaso per pochi minuti la carreggiata in via Serraloggia, in via Fratelli Latini e nelle zone non molto lontane dal centro.

Il sindaco Daniela Ghergo insieme all'assessore Vergnetta e agli operai comunali sono sul posto.