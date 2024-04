ANCONA L’utilità di un volo tra Roma e il Sanzio con orari funzionali alle esigenze dei passeggeri si sentirà ancor più di adesso tra un mese, quando è previsto il D-day del blocco della linea Orte-Falconara tra Terni e Foligno per lavori. Una scadenza annunciata già da febbraio, ma che tiene in fibrillazione i pendolari e chi usa spesso il treno per ragioni di lavoro o di studio. I lavori, che interesseranno il tratto umbro della linea Ancona-Roma, inizieranno il 4 maggio e da programma dovrebbero concludersi l’8 giugno. Si annunciano 35 giorni di interruzione tra Terni e Foligno, con il traffico ferroviario sulla Orte-Falconara spezzato in due e “ricucito” grazie all’attivazione di bus sostitutivi, con inevitabili riflessi sui tempi di percorrenza, che da Ancona alla Capitale supereranno decisamente le 4 ore.

Il cambio di mezzo

Un blocco che interesserà tutti i treni tra il Lazio, l’Umbria e le Marche, dai regionali a quelli a lunga percorrenza, come ad esempio il Frecciargento che collega Roma a Ravenna, e che avrà ripercussioni anche sulla linea Roma-Firenze che passa per Orvieto. Uno stop che costringerà chi viaggia tra arriva dalle Marche e vuole andare verso Roma a utilizzare, per il tratto che unisce Foligno a Terni, i bus sostituivi. Da parte di Trenitalia è al studio un piano che rende meno pesanti possibili i disagi legati al lavori di Rfi, come bus sostitutivi e treni attestati non nelle tradizionali stazioni di partenza e di arrivo.

Disagi che, come sempre avviene, saranno ripagati in un futuro da un miglioramento del servizio di collegamento ferroviario. I lavori nel tratto umbro della Ancona-Roma sono infatti strategici per rendere più sicura a e moderna la tratta che aspetta la fine dei lavori del raddoppio della Foligno-Campello. Verranno realizzate le opere di miglioramento tecnologico necessarie per l’attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System/European Train Control System), una tecnologia che permette la gestione, il controllo e la protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento a bordo).

I pendolari intanto si stanno mobilitando. Di recente il Coordinamento dei Comitati dei pendolari Umbri ha chiesto alla Regione e Trenitalia un incontro relativo ai lavori infrastrutturali che verranno effettuati sulla trasversale Orte - Falconara «per avere delucidazioni in ordine ai lavori stessi, alle tempistiche di sospensione eventuale del servizio ferroviario nonché, come già richiesto, per conoscere nella stessa le ripercussioni sui servizi ferroviari e le azioni di mitigazione dei disagi che verranno a crearsi per gli utenti, anche prevedendo eventuali compensazioni».