ANCONA - Stesse corse, ma freccia diversa. Con l’orario invernale scompaiono i Frecciabianca Ravenna-Roma Termini ed arrivano i Frecciargento. Dall’11 dicembre, con i nuovi orari invernali, Trenitalia regala alle tratte che collegano l’alto Adriatico alla capitale un confortevole upgrade. «Una sostituzione - entra nel merito il deputato Antonio Baldelli (FdI) - che va a potenziare un collegamento strategico: passando per Pesaro, Falconara Marittima, Jesi e Fabriano, rappresenta uno dei servizi di trasporto ferroviario per e dalla Capitale più efficienti e funzionali per i cittadini, non solo marchigiani, ma dell’intero Centro Italia».

L’upgrade



E aggiunge: «Saranno garantiti maggiore qualità dei servizi e comfort per i viaggiatori». Il servizio sarà effettuato con materiale rotabile del tipo Etr 485 e caratterizzato da connettività wifi con possibilità di navigazione internet e accesso al portale di bordo con contenuti informativi e intrattenimento, monitor di bordo con informazioni di viaggio aggiornate in tempo reale, news, intrattenimento, servizio bar in carrozza dedicata e servizio di benvenuto a bordo in prima classe. Insomma, carrozze più confortevoli per i viaggiatori e più servizi a bordo per chi si muove per motivi di lavoro o studio.



Gli orari



L’andata dalle Marche si centra in 3 ore e 44 minuti con fermata alle stazioni di Pesaro alle 7,16, a Falconara Marittima alle 7,50, Jesi (8.07), Fabriano (8.38) e arrivo a Roma Termini alle 11, al prezzo di 30,90 euro in seconda classe e solo cinque euro in più per la prima. Mentre il ritorno, in 3 ore e 36 minuti, parte dalla stazione Termini alle 17,27 raggiunge Fabriano alle 19,48, Jesi alle 20,17, Falconara Marittima alle 20,33, ma riparte per Pesaro alle 20,42 per raggiungere la città di Rossini alle 21,03.



Scampato pericolo



Il caricamento degli orari invernali mette fine a tante preoccupazioni per i marchigiani, che avevano visto sparire il Frecciabianca dai radar. I treni 8851 e 8852 sono i più economici, i più veloci e con orari pratici che consentono di fare andata e ritorno in una sola giornata dalle Marche alla Capitale. Véronique Angeletti