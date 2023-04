ANCONA - Irene Manzi tra i 21 di Elly Schlein. La deputata maceratese è l’unica marchigiana ad entrare nella nuova segreteria nazionale del Pd presentata ieri dalla leader del Nazareno. Avrà le deleghe a scuola, istruzione, educazione nell’infanzia e povertà educativa.

«Ringrazio la segretaria per avermi accordato fiducia - il commento di Manzi affidato ad un post sul suo profilo Facebook -. E ringrazio le persone che mi hanno sostenuto e con cui ho ben lavorato in questi mesi: ci aspetta ancora tanta strada da fare». E aggiunge: «Nei prossimi mesi avremo tanti impegni e sono certa che, con la piena condivisione e nel massimo spirito di collaborazione dei gruppi parlamentari, potremo costruire una proposta alternativa credibile e forte che restituisca la scuola al ruolo che merita».

La commissione

Manzi è componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, dunque il suo ruolo nel “governo ombra” di Schlein è in linea con la sua attività parlamentare. Invitato permanente alla segreteria nazionale, poi, il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci in qualità di coordinatore dei sindaci del Pd. Al congresso che si è chiuso il 26 febbraio, Manzi - come tutto il resto della classe dirigente dem marchigiana - aveva sostenuto Stefano Bonaccini, ma le scelte di Schlein hanno dato spazio nella segreteria anche alla minoranza.