ANCONA - Il dado è tratto. Con le riunioni, ieri, delle direzioni di Macerata ed Ascoli Piceno, il Pd ha completato il giro di consultazioni per individuare la rosa di papabili candidati alle Politiche. Ora l’elenco passerà al vaglio del commissario Alberto Losacco e del segretario nazionale Enrico Letta, che dovranno selezionare la squadra titolare da schierare il 25 settembre. E tra i bomber, non è escluso qualche big paracadutato da Roma. Ascoli ha fatto i nomi della consigliera regionale Anna Casini e di Valerio Lucciarini, ex sindaco di Offida. Apprezzamento espresso poi per il senatore del Fermano Francesco Verducci. Un nome circolato anche nella direzione di Macerata di ieri sera, insieme a quello della deputata pesarese Alessia Morani. Ha invece tolto dal piatto la propria disponibilità il segretario provinciale Angelo Sciapichetti. Nella rosa maceratese composta da 14 nomi - 8 uomini e 6 donne - quello dell’ex deputata Irene Manzi è il più pesante ed è in partita il consigliere regionale Romano Carancini.

Le novità

Novità del giorno: ha dato la propria disponibilità alla candidatura la presidente della Cia Mirella Gattari. Tra gli altri nomi usciti, l’ex rettore di Camerino Fulvio Esposito, l’ex sindaco di Matelica Alessandro Del Priori, Roberto Paoloni (ex sindaco di Belforte sul Chienti), Lidia Iezzi (segretaria circolo Civitanova) e Maurizio Del Gobbo (vicepresidente del Consiglio comunale di Macerata). Vanno ad aggiungersi alle rose già proposte nei giorni scorsi dalle altre tre federazioni. A Pesaro, i nomi forti sono quelli di Morani ed Andrea Biancani. Ci sono poi Daniele Vimini, Micaela Vitri, Luca Pieri Margherita Pedinelli, Alessandro Piccini, Rosetta Fulvi. Ancona cala il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo ed il sindacalista Marco Bentivogli, ma diversi voti vanno anche a Chantal Bomprezzi, Maurizio Mangialardi, Manuela Bora e Michela Bellomaria. A Fermo si punta su Verducci.