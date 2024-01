Marche, arriva il freddo e la neve anche a 300 metri. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

ANCONA - Temperature in discesa, vertiginosa soprattutto nell'entroterra marchigiano con la comparsa della neve anche a 300 metri: poi nel weekend sono previste delle schiarite, mentre le previsioni peggioreranno nuovamente dalla prossima settimana. Cosa sta succedendo? Lo spiega il servizio meteo della Protezione civile: “Una circolazione ciclonica in allontanamento verso la Grecia continua a richiamare aria più fredda dai Balcani sulle regioni adriatiche determinando giornate nuvolose con deboli ed isolate precipitazioni e temperature in diminuzione”.

Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Oggi (martedì 9 gennaio)

Mercoledì 10 gennaio

Giovedì 11 gennaio