Code sull'A14, Società Autostrade apre ai rimborsi: «Domande da mercoledì 8 gennaio»

Società Autostrade apre ai rimborsi dei pedaggi pagati sul "tratto maledetto" dell'A14 paralizzati dalle code dopo il sequestro dei viadotti e il conseguente restringimento delle carreggiate.

Aspi ha attivato un «piano straordinario per assistere e informare gli automobilisti nei giorni di rientro dalle festività” in cui è previsto traffico autostradale intenso in direzione nord, in particolare tra Vasto e Porto Sant’Elpidio. Dal prossimo 8 gennaio i viaggiatori che "dovessero subire ritardi significativi nei tempi di viaggio lungo le tratte della A14 oggetto di provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria potranno inviare una richiesta di rimborso alla casella di posta elettronica info@autostrade.it, allegando copia dell'attestato di viaggio. La Società erogherà i relativi rimborsi di pedaggio, valutando le richieste pervenute in funzione dei disagi effettivamente subiti».

Una soluzione che Corriere Adriatico aveva auspicato e sollecitato fin dai primi disagi che hanno pesantemente penalizzato la viabilità sull'autostrada A14 negli ultimi mesi e in questi giorni di controesodo dalle vacanze.

«Nel corso del weekend appena iniziato è atteso un considerevole aumento dei volumi di traffico sulla rete di Autostrade per l'Italia - si legge in una nota della stessa società - lungo le principali direttrici da Sud verso Nord, in vista dei rientri per il termine delle festività natalizie. In particolare, accodamenti con tempi di percorrenza significativamente superiori alla media sono previsti sull'A14, nel tratto compreso tra Vasto Nord e Porto Sant'Elpidio verso Ancona/Bologna, per la presenza di alcuni restringimenti di carreggiata disposti dall’autorità giudiziaria. Lungo tali tratte i flussi maggiori si registreranno durante le giornate del 5 e 6 gennaio, dalla mattina e fino alle prime ore della serata. Per questo motivo - si legge ancora nella nota - agli utenti che dalla Puglia e dall'Abruzzo intendono mettersi in viaggio verso Nord si consiglia di programmare le partenze in modo da attraversare i tratti abruzzesi e marchigiani della A14 nelle prime ore del giorno o nella tarda serata di domenica 5 o lunedì 6 gennaio. In previsione di tali flussi di traffico, Aspi ha informato le strutture tecniche del Mit, proponendo una soluzione per rimodulare temporaneamente il posizionamento dei restringimenti, riducendone sensibilmente l’effetto sulla circolazione. Sulla base di tale soluzione, è stata sottoposta» alla procura di Avellino «una specifica istanza. Di tale iter sono state informate anche le Prefetture locali. La società ha inoltre disposto un Piano operativo specifico, condiviso con la Polizia Stradale, potenziando il numero di uomini e mezzi su strada per assistere e informare l'utenza e per valutare eventuali percorsi alternativi in funzione dei tempi di percorrenza, monitorati in tempo reale. Inoltre, nelle fasce orarie di maggiore afflusso verrà disposto un presidio permanente della Protezione Civile che con 7 squadre dislocate lungo l'intera tratta offrirà assistenza agli utenti. Per fornire un‘informazione tempestiva e completa, durante le due giornate di maggior traffico Autostrade per l'Italia invierà al MIT e alle Prefetture interessate degli appositi bollettini sulle condizioni di viabilità dei tratti abruzzesi e marchigiani della A14. Gli automobilisti che dovessero subire ritardi significativi nei tempi di viaggio lungo le tratte della A14 oggetto di provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria potranno inviare una richiesta di rimborso alla casella di posta elettronica info@autostrade.it, allegando copia dell'attestato di viaggio. La Società erogherà i relativi rimborsi di pedaggio, valutando le richieste pervenute in funzione dei disagi effettivamente subiti. Si consiglia, infine, di informarsi prima della partenza sulle condizioni di viabilità lungo il tragitto che si dovrà percorrere e, una volta in auto, di mantenersi informati attraverso i notiziari radiofonici e le informazioni sul traffico diramate sui pannelli a messaggio variabile».



Ultimo aggiornamento: 16:17

