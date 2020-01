Ragazza travolta e uccisa sulle strisce a mezzanotte: aveva 29 anni, risiedeva a Senigallia e studiava a Venezia /FOTO

Studentessa di 29 anni dell'università Ca' Foscari travolta e uccisa da un'auto in strada, secondo le prime informazioni sulle strisce pedonali, a Mestre, nei pressi di un incrocio poco illuminato in via Vespucci. Il terribile incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte tra i 3 e il 4 gennaio 2020. La vittima Pegah Naddafi, italiana di origini iraniane, risiedeva a Senigallia, dove il padre Kamyar Naddafi gestisce un ristorante-pizzeria specializzato nella pizza al camut.

A perdere la vita nell'incidente Pegah Naddafi, una studentessa marchigiana di origini iraniane, a Venezia per motivi di studio. I medici del 118, arrivati sul posto, hanno tentato in ogni modo di salvare la vita alla ragazza, ma alla fine si sono dovuti arrendere.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. A travolgere la ragazza è stata una macchina guidata da un uomo di 46 anni, di Noale, che stava procedendo dal centro di Mestre in direzione San Giuliano. Le ambulanze del 118 sono intervenute subito dopo la richiesta di soccorso, ma per la giovane donna non c'è stato niente da fare. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale, che si sono messe al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, accertare eventuali responsabilità e regolare il traffico. Il conducente, che sarà indagato per omicidio stradale, è risultato negativo ai test dell'alcol.



La 29enne risulta aver frequentato la facoltà di lungue dell'università di Ca' Foscari, ma ufficialmente è residente a Senigallia, dove il padre gestisce un ristorante molto conosciuto. Il conducente dell'auto avrebbe dichiarato di essere passato regolarmente con il verde, ma le verifiche sono in corso: la polizia locale dovrà chiarire se la ragazza abbia premuto o meno il pulsate per chiamare l'attraversamento pedonale. Di certo l'autista non ha fatto in tempo ad evitare l'investimento e l'auto ha colpito violentemente la giovane, facendola sbalzare in avanti di diversi metri. Il pm ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, mentre il padre sta raggiungendo Venezia in queste ore.

