Rapina in banca: rubato dal caveau il tesoro da 100mila euro degli sfollati del terremoto

PIEVE TORINA - I ricordi di una vita, gioielli di famiglia ed oggetti di valore scampati alla distruzione del terremoto erano custodi nei sotterranei della banca di Pieve Torina, rapinata da due malviventi che hanno sequestrato aspettandolo sotto casa a Serrapetrona e legato l'unico dipendente in servizio, Francesco Dell'Erba. Tante famiglie che hanno perso la casa e si sono trasferite prima al campo container e successivamente nelle Sae, avevano scelto di mettere al sicuro nelle cassette di sicurezza quel che restava degli oggetti di valore della propria casa distrutta.

La banca è una delle poche nell'entroterra ad essere in un edificio in cemento armato, scampato alle scosse, tanto che è rimasta nella sede originaria. Ammonta a 130 mila euro il bottino che ha fruttato la rapina nella filiale Ubi banca a Pieve Torina. Oltre ai trentamila euro in contanti portati dentro una valigetta dalla guardia giurata di una ditta di vigilanza privata, i banditi hanno rubato circa centomila euro di gioielli ed oggetti preziosi, dalle ventisei cassette di sicurezza che sono riusciti ad aprire nel caveau della banca,

