Marche regine in cucina: Uliassi secondo solo a Bottura per i pasti vip, tra i low cost spopola Anikò di Cedroni

ANCONA - Marche regione della cuina guidate da due dei suoi alfieri più prestigiosi, gli chef stellati Mauro Uliassi e Moreno Cedroni. Entrambi hanno raccolto premi prestigiosi 50 Top Italy 2021, seconda edizione della guida on-line ai "Migliori ristoranti italiani"

Si è svolta ieri in diretta streaming, raccogliendo migliaia di visualizzazioni, la cerimonia di premiazione del progetto firmato Lsdm - storico congresso di cucina d'autore in scena dal 2008 a Paestum - e curato dai suoi ideatori, Barbara Guerra e Albert Sapere, insieme al giornalista Luciano Pignataro. La serata, condotta da Federico Quaranta, ha visto dunque l'annuncio dei migliori locali della Penisola seguendo la divisione in quattro categorie, secondo prezzo e tipologia di ristorazione: Ristoranti oltre 120 euro, Ristoranti fino a 120 euro,

Trattorie/Osterie e Low Cost.

Nella prima categoria, oltre 120 euro, Mauro Uliasi con il suo ristorante di Senigallia è stato battutto soltanto dall'Osteria Francescana (Modena) dello chef Massimo Bottura. "Anikò", sempre a Senigallia, dello chef Moreno Cedroni, si è classificato invece terzo nella categoria "Low Cost"

