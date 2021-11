Covid, 381 nuovi contagi nelle Marche (+ 37,8% in una settimana). Aumentano i bambini 6-10 anni. Le province dove il virus corre di più. In rianimazione il 71,4% è no vax

ANCONA - Sono 381 i nuovi positivi al Covid oggi nelle Marche, su 3.769 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening. La percentuale di positività è del 10,1%, con un tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti a quota 132.87. Con questi dati le Marche chiudono la settimana con 1.954 nuovi contagiati e un’incidenza media di 133 su 100.000 abitanti. Per rendere meglio l'idea della progressione del virus nella nostra regione è utile un confronto: la settimana passata i nuovi positivi sono stati 1.417, quindi in 7 giorni c’è stato un incremento del 37,8%. L’incidenza su 100mila abitanti cresce a un ritmo ancora più elevato: il numero dei casi raddoppia ogni due settimane e mezzo.

La crescita del tasso di incidenza cumulativo su 100mila abiatanti

La percentuale dei ricoverati in terapia intensiva vaccinati con 2 o 3 dosi è del 28,6% rispetto al 71,4% dei non vaccinati, in area medica il 41,1% ha ricevuto la profillassi contro il 58,9% dei no vax. La percentale cambia se analizziamo i nuovi positivi: il 51,6% è vaccinato almeno con una dose, il 48,4% non si è sottoposto a profilassi. Va tenuto conto che nelle Marche i vaccinati sono 5 volte di più dei senza dose. Dati alla mano è qui che si vede l'effetto dei vaccini: ci si può contagiare ma la percentuale che possa svilupparsi una malattia grave è di tanto più bassa. Proporzioni importanti da tenere presenti.

Il Covid nelle 5 province delle Marche

Torniamo ai dati di oggi. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Pesaro Urbino con 106 casi, seguita da quelle di Ancona con 96, Ascoli Piceno 66, Fermo 52 e Macerata 50. Sono 11 i nuovi infettati di fuori regione.

Il Covid per fasce di età nelle Marche

I numeri della divisione per fasce di età dei nuovi contagiati evidenzia un balzo in avanti dei bambini tra 6 e 10 anni: 48 positivi in 24 ore. Da 0 a 18 anni sono complessivamente 102.

Restano le fasce dove più alta è la percentuale dei no vax a far registrare il numero maggiore di nuovi infettati: tra 25 e 44 anni sono 103, tra 45 e 59 sono 88.

