Covid, i nuovi positivi oggi 10 settembre 2021 nelle Marche sono 114. Cambiano le province più a rischio /Il contagio nelle regioni

ANCONA - I nuovi positivi al Covid nelle Marche oggi (10 settembre 2021) sono 114 su 2.014 tamponi processati nel percorso diagnostico, il 5,7 per cento. Il tasso di incidenza cumulativo - comunicato dal Servizio Salute della Regione Marche - ogni 100mila abitanti è 66,47. Cambia la classifica delle province maglia nera dei contagi, oggi quella a rischio maggiore è Pesaro Urbino (29), poi nell'ordine Ancona (26), Macerata (21), Ascoli Piceno (12), Fermo (8). I nuovi positivi di fuori regione sono 15.

I ricoverati per Covid sono 83, a cui vanno aggiunti 7 nei pronto soccorso che non vengono conteggiati nei reparti. Degli 83 ricoverati 23 sono in terapia intensiva (dato invario da ieri), 23 in semintensiva (+1) e 37 in non intesiva (+1).

Nella scheda del Servizio Salute della Regione Marche oggi non figurano nuovi decessi.

LEGGI ANCHE

«Sì al Green pass, anzi no». Il pasticcio del centrodestra per il consiglio regionale: sconfessata la linea pre-ferie. Ecco chi ha fatto dietrofront

LEGGI ANCHE

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

Ultimo aggiornamento: 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA