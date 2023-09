Politiche sociali, il consigliere Mastrovincenzo (Pd): «La Regione deve potenziare le risorse e non dirottarle altrove»

ANCONA - Il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo ha chieso al presidente Acquaroli e all'assessore Saltamartini di potenziare gli interventi di politiche sociali a favore della comunità marchigiana. Lo ha fatto attraverso un'interrogazione dove ha spiegato che è «indispensabile utilizzare anche risorse regionali, non diminuendo lo stanziamento degli anni precedenti, accanto a quelle aggiuntive europee».



Gli interventi sociali sono finanziati con risorse nazionali, regionali, comunali e, negli ultimi anni, europee: «La Regione Marche, dopo l’azzeramento del Fondo regionale all'inizio del 2015, lo ha progressivamente ripristinato con risorse proprie, che sono comunque oggi fortemente sottodimensionate rispetto alle necessità. Nell’ultimo anno diversi fondi regionali (Fondo regionale non autosufficienza, Fondo per famiglie con persone con autismo, Fondo servizi educativi infanzia) - spiega Mastrovincenzo - sono stati interamente o quasi finanziati con risorse europee (a valere su fondi POC - Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 e sul FSE+ 2021-2027) che hanno sostituito quelle regionali».

«Risorse regionale ridotte e sostituite con fondi Ue»



«La riduzione delle risorse regionali è pari a diversi milioni di euro: per il Fondo non autosufficienza la quota sull’annualità 2022 di 5,5 milioni di euro è stata interamente sostituita da risorse europee, per il Fondo servizi educativi/infanzia (anno 2023) sono previsti 500.000 euro di risorse Poc che sostituiscono quelle regionali, per il Fondo per le famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico (anno 2023) sono stati stanziati 250.000 euro di cui 210.000 euro (l'80%) di risorse europee mentre precedentemente erano tutte regionali».



Vista la grande opportunità offerta dai fondi europei «per molte aree di intervento è fondamentale aumentare le quote di finanziamento complessivo - conclude il consigliere Mastrovincenzo - per potenziare i servizi e dare risposte ad un più ampio numero di persone e famiglie marchigiane in condizioni di difficoltà: sarebbe quindi grave ed incomprensibile dirottare altrove 6 milioni di euro penalizzando il settore delle politiche sociali».