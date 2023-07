ANCONA - Il contraccolpo delle elezioni nel capoluogo dorico ai piani alti di Palazzo Raffaello. Con l’exploit di Fratelli d’Italia alle urne anconetane, due dei sette membri della segreteria particolare del governatore Francesco Acquaroli hanno preso la via di Palazzo del Popolo, entrando nella squadra del nuovo sindaco Daniele Silvetti.

Il passaggio di testimone



A partire dallo stesso responsabile della segreteria, Angelo Eliantonio, diventato nel frattempo assessore dorico alle Attività economiche, all’Urbanistica, al Patrimonio ed ai Grandi eventi del Comune di Ancona. Una mole troppo pesante di lavoro per riuscire a ricoprire anche l’incarico in Regione. Nel cerchio magico di Acquaroli fin dall’elezione allo scranno più alto di Palazzo Raffaello nel 2020, il 32enne Eliantonio passa ora il testimone al collega di partito Francesco Novelli, anche lui entrato tra le fila di FdI nel Consiglio comunale dorico nella chiamata alle urne di maggio.



La delibera



Il cambio nella segreteria è stato sancito con la delibera 997 dello scorso 3 luglio, con cui la giunta regionale prende atto delle dimissioni di Eliantonio e nomina Novelli quale nuovo responsabile, garantendo un compenso annuo di 38.772 euro. Impiegato, già presidente provinciale dorico di Gioventù nazionale, il 26enne Novelli non sarà l’unica new entry nella segreteria particolare del presidente. Un altro membro, si diceva, è entrato a far parte della giunta Silvetti: si tratta di Orlanda Latini, che come Eliantonio ha deciso di dimettersi dal ruolo di addetta alla segreteria per poter svolgere appieno la carica di assessora all’Organizzazione del personale, alle Pari opportunità, alla Famiglia e al Terzo settore a Palazzo del Popolo. Verrà sostituita dalla dipendente regionale Anna Maria D’Addato, fino al 2 luglio assegnata alla segreteria dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Maria Antonini. Nel suo caso il compenso sarà di 43.242 euro. I trattamenti economici sono definiti in relazione alla categoria e posizione economica posseduta o, per il personale esterno, come nel caso di Novelli, al titolo di studio posseduto. Inizia il nuovo corso.