Risveglio da incubo in autostrada, dove vengono segnalate code per un incidente e per lavori da Ancona Nord fino a Pedaso. Tra Ancona nord e Ancona sud sono state registrate code dai 2 ai 4 km a causa di un incidente e la società che gestisce l'A14 consiglia l'uscita a Loreto in direzione Pescara.

Code di 2 chilometri invece tra Pedaso e Grottammare per lavori.