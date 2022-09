La ministra Lamorgese nei luoghi devastati dall'alluvione. Continuano le ricerche di Mattia e Brunella

ANCONA - È stata annunciata per oggi una visita della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nei luoghi colpiti dall'alluvione del 15 settembre, tra l'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, il Senigalliese e l'alta Vallesina.

Alluvione, 4 angeli nel fango di Pianello: folla per il funerale di Andrea e Giuseppe Tisba, Fernando Olivi e Diego Chiappetti. Acquaroli commosso

La conta dei danni, ancora paarziale, è già pesantissima, così come il prezzo pagato in vite umane: ci sono state 11 vittime accertate e 2 dispersi. Continunao le ricerche di Mattia, 8 anni, e Brunella Chiù, 56, che si stanno concentrando in un tratto preciso del Nevola tra Corinaldo e Trecastelli, dove sono state rinvenute le auto di Brunella e, a circa 600 metri di distanza, del figlio Simone Bartolucci, scampato al disastro.

In 500 alla veglia per Mattia Luconi, il bambino disperso nell'alluvione. Il vescovo: «Signore, dov'eri l'altra sera?»

San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) ieri ha dedicato una fiaccolata per il piccolo Mattia. Ieri anche i funerali, tutti insieme, di 4 delle vittime nel campo sportivo di Pianello di Ostra, mentre un altro rito è stata celebrato a Trecastelli.