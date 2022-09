Silvia Mereu dimessa dall'ospedale è voluta andare subito a cercare suo figlio Mattia ancora disperso

SENIGALLIA - Silvia Mereu, la mamma di Mattia Luconi, è stata dimessa dall'ospedale di Senigallia dopo una settimana di ricovero. La farmacista, 42 anni, era stata travolta dalla piena del fiume Nevola la sera del 15 settembre mentre, con il figlio di 8 anni, Mattia, era uscita dall'auto invasa dall'acqua per tentare di mettersi in salvo. La furia del fiume le ha strappato suo figlio dalle mani.

Il sopralluogo

In giornata la farmacista, su sua richiesta, in compagnia dei propri famigliari, della Protezione civile e del sindaco di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi, è tornata nell'area dov'era stata salvata e dove a poca distanza era stata rinvenuta la sua Mercedes Classe A bianca sul greto del fiume, per un rapido sopralluogo. Le ricerche del bambino continuano senza sosta.