Allerta meteo per vento forte: fino a domani la regione divisa in due

ANCONA - Un'altra allerta meteo per vento forte sulle Marche. Da questa sera la Protezione civile segnala venti intensi da sud ovest - con criticità gialla - in tutta la regione tranne nelle zone collinari e costiere meridionali con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca nelle zone collinari e burrasca forte nelle zone montane.

Allerta meteo fino a tutta la giornata di domani (venerdì 17 novembre)

Per la giornata di domani, venerdì 17 novembre, la criticità è arancione per la parte montuosa, gialla per la parte collinare e costiera. «La ventilazione dai quadranti occidentali - si legge nel sito della Protezione civile - aumenterà di intensità con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane e burrasca forte nelle zone collinari.

Dalla fine della mattinata di domani i venti ruoteranno da nord ovest, diminuendo di intensità nelle zone interne, mentre sulla fascia costiera si avranno raffiche fino a vento forte. Dal pomeriggio di domani saranno possibili rovesci sparsi in transito da nord verso sud in esaurimento in serata senza accumuli od intensità significative».

Ecco l'allerta meteo per oggi (giovedì 16 novembre)

Ecco l'allerta meteo di domani (venerdì 16 novembre)