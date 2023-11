Forte vento e pericolo burrasca: un'altra allerta meteo nelle Marche

Un'altra allerta meteo sulle Marche: stavolta arriva per il forte vento ed è valida dalle 00:00 di oggi (martedì 14 novembre) fino alle 00:00 di domani. Alcune doverose precisazioni: per tutta la giornata di oggi non sono previste precipitazioni ma l'intensità del vento - come è possibile verificare dal grafico - nelle zone 1, 3 e 5 sarà di vento moderato con raffiche fino a burrasca nella parte collinare e burrasca forte o tempesta nella porzione alto collinare e montana.