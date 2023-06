Break nell'estate: nuova allerta meteo per temporali nelle Marche. ​Ecco quando e dove

ANCONA - Quello del 2023, almeno nelle Marche, verrà probabilmente ricordato come il giugno delle allerte meteo e del maltempo. Dopo alcuni giorni di tregua e le spiagge finalemente affollate, infatti, la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo allerta per l'arrivo di temporali nella nostra Regione. L'allerta meteo è valido per tutte le 24 ore di domani, mercoledì 28 giugno e annuncia la possibilità di piooge e temporali su tutta la Regione. Ma la situazione potezialmente peggiore (con allerta gialla) è prevista solo nelle zone di allertamento 5 e 6, ossia le Province di Ascoli, Fermo e parte di quella di Macerata.

Brevi rovesci o temporali saranno possibili nelle prime ore della giornata di mercoledì lungo la fascia costiera e primo collinare ma in rapido spostamento verso est sud est e con scarsi accumuli.

Dalla tarda mattinata e per il pomeriggio, rovesci o temporali sparsi e più intensi, con cumulate attorno ai 40mm/h potranno svilupparsi nelle zone di allertamento 5 e 6, in particolare lungo la fascia collinare e montana. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio. Nelle altre zone, sempre nelle ore pomeridiane, saranno possibili brevi rovesci o temporali sparsi in particolare nelle zone collinari e montane e sporadici nelle zone basso collinari e costiere.