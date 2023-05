Maltempo, il punto sulle infrastrutture: Salvini in Prefettura a Bologna per gli aggiornamenti tra Marche e Emilia Romagna

ANCONA- Oggi pomeriggio (20 maggio) il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sarà in prefettura a Bologna per fare il punto sulla situazione delle infrastrutture e dei trasporti nell'Emilia-Romagna flagellata dal maltempo. Indirettamente le decisioni riguarderanno anche le vicine Marche. Oltre a Salvini e al Prefetto di Bologna Attilio Visconti, per parlare dei dossier di interesse diretto del Mit, parteciperanno alla conferenza stampa anche l'Ammiraglio Nicola Carlone (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto), Luigi Corradi (ad di Trenitalia), Aldo Isi (ad di Anas), Gianpiero Strisciuglio (ad di RFI) e Roberto Tomasi (ad di Aspi). Intanto, ecco la sintesi della situazione aggiornata a oggi alle ore 13.

Le riaperture

Le quattro società del Gruppo Fs (Rfi-Anas-Trenitalia-Ttper) hanno impegnato finora oltre 1250 persone, mobilitate da più regioni, 170 mezzi e coinvolto oltre trenta imprese e ditte esterne Gruppo Fs: Riduzione dell'offerta (cancellazione di corse) e ritardi ai treni alta velocità, agli Intercity e ai regionali di Trenitalia e Trenitalia TPER.

Deviazione lungo la dorsale Bologna- Firenze -Roma di alcuni treni nord-sud che normalmente percorrono la linea Adriatica, raggiungendo la Puglia, causa danni e chiusura della tratta Bologna - Rimini. La circolazione resta sospesa sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini. I lavori per il completo ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura nell'intera tratta Bologna-Rimini richiederanno tempi ancora difficili da quantificare a causa sia della gravità dei danni alle infrastrutture, che si sta evidenziando con il progressivo defluire delle acque, sia dalle difficoltà logistiche per raggiungere le aree interessate. L'obiettivo è abbreviare i tempi di riattivazione della linea, sulla tratta Faenza-Rimini ancora interrotta, facendo circolare i treni con iniziali limitazioni di velocità e di volumi di traffico, necessari per giungere a un completo ripristino. E' sospesa la circolazione anche sulle linee: Castelbolognese-Ravenna - tempi di ripristino da definire; Faenza-Ravenna - tempi di ripristino da definire; Ravenna-Rimini - obiettivo ripristino inizio prossima settimana; Faenza-Rimini - primo step riattivazione Forlì - Rimini lunedì 22 maggio Faenza-Lavezzola - tempi di ripristino da definire; Faenza-Marradi - tempi di ripristino da definire. Riattivate le linee: Casalecchio-Sasso Marconi; Marzabotto-Pioppe di S.; Mirandola-C. Bolognese; Monzuno-Grizzana; C. Bolognese-Faenza.