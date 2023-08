Sei domande al meteorologo: «Instabilità fino a lunedì, poi torna l'estate. Cambiamento climatico in atto: iniziate a tutelare i vostri beni»

1. Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo, usciamo da un mese di luglio considerato il più caldo mai registrato nel globo e adesso vediamo il primo week-end di agosto fortemente compromesso da piogge, forti temporali e vento. Può spiegare cosa sta succedendo?

«Sulle Marche, è arrivata una perturbazione atlantica che è discesa dal Nord Europa e che sta determinando il primo vero break estivo per la regione. Infatti, sono in atto rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandinate, proprio a causa dei marcati contrasti termici tra l'aria più fresca che sta entrando dal Nord Italia e quella calda africana preesistente, dai giorni scorsi».

2. Ma domani sabato, cosa dobbiamo aspettarci?

«Questa perturbazione atlantica sta determinando rovesci e temporali su tutta la regione e localmente delle grandinate e forte raffiche di vento. Per quanto riguarda il weekend, anch'esso sarà piuttosto instabile, sebbene non quanto oggi venerdì. Avremo, quindi, un sabato con nuovi temporali sparsi, soprattutto durante le ore pomeridiane, in primis sulle zone interne ma localmente anche sulle coste, il tutto accompagnato da un calo termico con temperature che saranno anche sotto le medie del periodo. Non ci attendiamo massime oltre i 24 25 °».

3. Per la giornata di domenica, come evolverà?

«Dovrebbe andare un po’ meglio con il sole, questa volta prevalente su tutta la Regione e al più qualche sporadico piovasco, ma decisamente più rado rispetto alla giornata di sabato. In questo frangente le temperature saranno in lieve ripresa. Le ultime note instabili nella giornata di lunedì. Ma da martedì ripartirà di gran carriera l'estate con ritorno dell'alta pressione africana. Quindi tanto sole e soprattutto caldo in un nuovo progressivo aumento probabilmente fin verso il Ferragosto».

4. Perché quest’allerta è stata tale da cambiare il programma di feste anche importanti come lo Jamboree a Senigallia?

«Queste decisioni sono state probabilmente mosse da due motivi.

La prima è che comunque c’erano tutte le potenzialità per aver temporali violenti sulle Marche con il rischio di grandinate di grosse dimensioni; e la seconda che c’era il potenziale rischio di avere un evento meteo che poteva nuocere non solo alle cose ma anche alle persone. Anche alla luce di quanto è successo nei giorni scorsi nelle regioni del Nord bersagliate da grandinate di grosse dimensioni, temporali violenti con due vittime e centinaia di feriti e non si sa quanti danni dal Piemonte al Friuli».

5. Si preannuncia di nuovo un rischio di bombe d’acqua?

«Le bombe d’acqua è un termine che non ha valenza scientifica, si chiamano nubifragi. Nelle Marche, dobbiamo essere attenti. Il rischio esiste fino a sabato poi andrà scemando. Ma comunque vale la pena ricordare che i temporali, come la grandine, colpiscono in modo molto disorganizzato, quindi, ci sono delle aree che magari vengono bersagliate in modo molto duro e altri vicino che non ricevono neanche una goccia d'acqua. Di conseguenza, le previsioni vanno consultate con senso critico. Ossia relativizzare chi strilla sempre all’allerta e capire quando l’allerta è reale».

6. Quali sono i provvedimenti da prendere?

«Tenere conto dei cambiamenti climatici in corso. In un ambiente mediamente più caldo in epoca di riscaldamento globale, c'è più energia a disposizione per i temporali e quindi è più probabile che aumenti la frequenza di fenomeni intensi che, va sottolineato, ci sono sempre stati nel passato. Conviene anche pensare a tutelare anche i propri beni magari studiando meglio i dehors od ancora informandosi per coperture assicurative specifiche».