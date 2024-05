Graziella Ciriaci, candidata a Bruxelles per Forza Italia: cosa l’ha spinta a tornare in politica per correre alle Europee?

«Non ho mai abbandonato la politica. Sono orgogliosa di far parte di Forza Italia da circa 20 anni. Il leader del partito, Antonio Tajani, mi ha voluto al suo fianco in questa tornata elettorale nella mia veste di imprenditrice impegnata in politica e con entusiasmo ho accettato di scendere in campo. Sono una madre che lavora da sempre nella sua azienda e che tutti i giorni, come tante donne, concilia famiglia, politica, impresa e impegno sociale. Da imprenditrice, ho imparato a trasformare ogni sfida in opportunità e l’importanza del duro lavoro per ottenere risultati. Questa stessa determinazione la porterò in Europa».



Se venisse eletta, quali sono i primi tre dossier che porterebbe sui tavoli del Parlamento europeo?

«È il Ppe a cui aderisce FI che fa proposte di legge. Come ha detto Tajani siamo europeisti ma non significa che non si debbano cambiare alcune norme di politica ambientale, quelle che riguardano l’industria e il made in Italy, l’agricoltura sostenibile. Mettiamo sempre al centro la persona. Più saremo forti in Europa più potremo avere un’Europa giusta ed equilibrata».

Da imprenditrice, cosa cambierebbe delle politiche economiche fin qui portate avanti dalla Ue?

«Vorrei vedere una riduzione della burocrazia e una maggiore facilità di accesso ai fondi europei per le Pmi. Inoltre, è cruciale promuovere un ambiente economico che favorisca l’occupazione e la crescita sostenibile, attraverso investimenti in settori strategici, le infrastrutture, la digitalizzazione».

La corsa a Bruxelles sarà anche una sfida interna tra Forza Italia e Lega per accreditarsi come secondo partito di centrodestra: contate di scavalcare l’alleato?

«Con il nostro partito stiamo raccogliendo consensi anche cercando di sensibilizzare gli elettori che avevano deciso di non andare a votare e chiediamo il sostegno di una idea, di principi e valori di un progetto politico nostro. Confidiamo nella nostra capacità di attrarre l’elettorato grazie al nostro impegno per i valori europei e per le politiche che promuovono la crescita economica e la stabilità. Il voto dato a Forza Italia è un voto dato al Ppe, che è il partito di maggioranza che anche nella prossima legislatura sarà forza di governo».

Questa competizione interna rischia di ripercuotersi sulla maggioranza di centrodestra che in Regione sostiene il governo Acquaroli?

«Le elezioni europee rappresentano un’opportunità per rafforzare la nostra rappresentanza a livello europeo, senza compromettere l’unità e l’efficacia del governo regionale perché siamo una coalizione unita fondata su progetti concreti. Forza Italia, come dice Tajani, è un partito leale con gli alleati e cerchiamo consensi sulla base del nostro programma e dei nostri ideali».

Quali sono le priorità per la nostra regione che dall’Europa lei potrebbe in qualche modo sostenere?

«Ad esempio potenziare le infrastrutture, incluse le reti di trasporto e le strutture digitali. Creare politiche che facilitino l’accesso ai finanziamenti, riducano la burocrazia e promuovano l’innovazione per le Pmi. Votando FI si rafforza la componente italiana del Ppe, che è il partito della stabilità. Ci importa che l’Italia, e con me il Centro Italia e le Marche, contino in Europa. Insieme possiamo farcela».