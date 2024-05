ANCONA Un salto oltre l’ostacolo e un percorso netto per le Marche, protagoniste a piazza di Siena, a Roma, del concorso ippico internazionale. All'evento glamour, che da 91 anni anima l’ovale di Villa Borghese, la terra dell’infinito che si mescola con l'Adriatico s’è conquistata ribalta e riflettori sul filo dell’eccellenza. Marco Bruschini, il direttore Atim, l’ agenzia per il Turismo e per l'Internazionalizzazione, riassume la sua strategia in due mosse. «Nei quattro ristoranti dedicati all'area vip - riordina gli elementi - con gli sponsor d’eccezione Rolex, Intesa Sanpaolo, Loro Piana e Aston Martin, sono stati serviti solo vini marchigiani, così come alla cena di gala di sabato sera».



La premiazione



Prima di passare alla seconda azione promozionale, Bruschini si concede un vanto: «Stefan Müller, il general manager di Rolex Italia, ci ha fatto i complimenti per la qualità delle nostre cantine». Altro giro, altro moto d’orgoglio: «Alla premiazione della Coppa delle Nazioni, vinta dalla Germania, abbiamo donato, ai cinque componenti della squadra tedesca, un soggiorno di tre giorni a Portonovo». Un gesto che fa rumore, un bel rumore: «Lo speaker - non trattiene la soddisfazione il direttore - nel rivolgerci i pubblici ringraziamenti ha citato Let's Marche, il nostro brand».

Flash, sorrisi compiaciuti e le immancabili foto di gruppo. Per vedere l’effetto che fa, Francesco Acquaroli sceglie l’immediatezza del web. Con un post il governatore rilancia: «Di nuovo protagonisti a piazza di Siena, con la Regione Lazio e il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare per il riconoscimento della cucina italiana patrimonio Unesco». Declina la sua gratitudine: «Voglio ringraziare Marco Di Paola, per l’organizzazione del concorso equestre e la collaborazione, e il ministro Francesco Lollobrigida, per l’enorme lavoro di difesa e rilancio delle nostre eccellenze». Protagonisti, oltre l’ostacolo.