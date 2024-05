Mirco Carloni, deputato e candidato alle elezioni europee in quota Lega: con quali cavalli di battaglia tenta l'impresa a Bruxelles?

«Ci sono regole assurde che arrivano da quest'ultima gestione della maggioranza europea che vanno nella direzione opposta a quello che serve all'Italia».

Per esempio?

«Sull’agricoltura stiamo favorendo le importazioni e mortificando i nostri agricoltori che in nome della sostenibilità dovrebbero - secondo i geni che governano l'Europa - diminuire lo sforzo produttivo. Ma così finiremmo per dover comprare tutto dall'estero, mangeremo farina di grillo e carne sintetica».



Non è un po’ semplicistico?

«Questa Europa schiava di un ideologismo serpeggiante intriso di ambientalismo e pensieri sconnessi radical chic sta purtroppo diventando il faro della sinistra. Sulla pesca la strategia per il futuro è quella di dismettere il settore, cosi non si danneggiano fondali ed ecosistemi. Poi però compriamo il pesce dai nostri dirimpettai. La casa green con i pannelli acquistati in Cina e le auto elettriche prodotte in Asia. La strategia è chiara: per inseguire qualche ideologia moderna stiamo rinunciando al futuro, al progresso e al benessere».

Se dovesse essere eletto, quali sono le prime tre istanze marchigiane che porterebbe a Bruxelles?

«La revisione immediata della Pac (la Politica agricola comune, ndr), la revisione dell’Atto Pesca, e vietare gli acquisti della materia prima che costi meno di quello che costa produrre quel bene in Italia. Solo cosi si possono bloccare le pratiche sleali. Ma ne aggiungo una quarta, fondamentale».

Ovvero?

«Va riportato al centro dell’attività regolatoria europea il buon senso, senza lasciare il timone in mano alla burocrazia che pretende di decidere come si deve fare colazione (direttiva breakfast) danneggiando l'Italia o come si devono confezionare i biscotti (direttiva packaging). Insomma la standardizzazione deve essere limitata perché danneggia la nostra eccellente micro impresa».

Tra Lega e Forza Italia sarà un testa a testa per il secondo posto nel centrodestra: che percentuale contate di centrare? E riuscirete a scongiurare il sorpasso degli azzurri?

«Non sono preoccupato dei numeri ma delle idee. Soltanto la Lega ha chiarito che non farà mai un’alleanza con i Socialisti e i Verdi. Continua una certa difformità di comportamento tra ciò che si dice in Italia davanti agli elettori per prenderne il voto e ciò che invece si realizza in Europa quando si votano atti contro i nostri interessi».

Qual è, tra i marchigiani, il candidato che teme di più?

«Vorrei che i marchigiani scrivessero Carloni nella scheda rossa. Poi ovviamente il popolo ha sempre ragione quando vota».

Teme che il caos scoppiato all’interno della Lega regionale potrebbe ripercuotersi sulla sua candidatura a Bruxelles?

«I problemi interni li hanno tutti i partiti. Prima di accettare la candidatura ho chiesto personalmente a tutti i colleghi marchigiani se fossero contenti di me e tutti mi hanno promesso il loro leale aiuto. Detto questo, le dinamiche personali e partitiche possono vedere cambiamenti, ma io sono impegnato per la Lega. Il partito deve venire sempre prima».