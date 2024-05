La psicoterapeuta Cannizzaro: «La tecnologia dà dipendenza. Senza regole, generazioni ko»

Giorgia Cannizzaro, psicologa e psicoterapeuta: molti Paesi stanno introducendo regole che vietano o controllano l’uso dei dispositivi digitali, così da tutelare bambini e ragazzi. È d’accordo?



«L’idea di introdurre sistemi di controllo è fondamentale. Così non si può più andare avanti».

Perché?

«La tecnologia ha degli effetti molto particolari, tra cui la dipendenza. Quindi così come è regolamentato l’uso dell’alcol e delle sigarette, è utile introdurre sistemi di controllo su questioni come quella della tecnologia».



Cosa si dovrebbe fare?

«Il problema è l’esempio che viene dato. Chi si deve occupare del controllo o di tutelare la salute dell’individuo, sta tentando di farlo, anche se con un po’ di ritardo. Invece chi si occupa della parte più educativa, e dunque del problema alla radice, è completamente fuori controllo. Ok introdurre limitazioni, ma quale limitazione c’è per l’adulto che è modello per il bambino o l’adolescente?».



Andrebbero educati prima gli adulti, insomma.

«I ragazzi raccontano che spesso a scuola i professori, mentre fanno lezione, mandano messaggi, vanno su Instagram. L’adulto in casa è perennemente concentrato sullo smartphone. Ovviamente è una generalizzazione, ma non è molto lontana dalla realtà».



L’utilizzo di smartphone o tablet fin da piccoli può rallentare lo sviluppo o creare problemi nella fase evolutiva?

«Nella fase evolutiva c’è una transizione sia psicologica che neurobiologica: è un periodo in cui il cervello si modella, si definiscono le reti di connessione neurale che poi consentono all’adulto di avere competenze cognitive, relazionali ed emotive».



L’età più delicata.

«È in questa fase che si gioca la partita. E molti studi scientifici dimostrano come un utilizzo eccessivo di smartphone, internet, videogiochi e social network provoca mutamenti della materia bianca, fasci di connessione cortico-subcorticali».



Quindi l’abuso di dispositivi tecnologici modifica anche l’anatomia?

«Sì e abbiamo riscontrato anche un peggioramento nei sintomi dei disturbi da deficit di attenzione nei bambini e negli adolescenti.

Anche nei casi di bambini affetti da autismo o sindrome di Asperger».



Che altri impatti negativi ha potuto osservare?

«La tecnologia digitale è molto presente nella fase evolutiva: circa il 95% dei ragazzi tra i 14 e i 20 anni usano internet e molti ne sono dipendenti. Si dichiarano insoddisfatti della vita, delle relazioni sociali e alcuni raccontano di avere, a causa della di pendenza da internet, problemi di natura emotiva, con prevalenza di forme di depressione e ansia legate a questo strumento. Crea problemi nel ritmo sonno-veglia. Poi c’è tutto un aspetto psicologico legato a queste dipendenze».



Ovvero?

«Pensiamo ai fatti di cronaca nera, con ragazzini che si comportano come se fossero all’interno di un videogioco. Si perde il senso del limite, non c’è più il confine tra ciò che è vero e ciò che non lo è. C’è confusione tra realtà e fantasia, anche nelle conseguenze delle proprie azioni. È come se le dipendenze trascinassero il soggetto verso una dimensione irreale».



La tecnologia tende a diventare una sorta di rifugio per bambini e ragazzi?

«L’adolescente e il bambino sono portati a non affrontare le problematiche nella vita reale perché è più facile isolarsi nella propria stanza e gestire la vita emotiva in un modo semplificato».



Sconsiglierebbe l’uso dei dispositivi digitali al di sotto di una certa età?

«Non si può fermare lo scorrere delle cose, però prevederei molta educazione all’uso di questi strumenti e più controllo. La tecnologia è di per sé un progresso, non è possibile arrestarla. Ciò che va fatto è rieducare e rieducarci tutti. Ci dobbiamo dare delle regole. Non possiamo evitare che il bambino abbia un rapporto con la tecnologia, ma questo rapporto va regolamentato».



Come?

«Per esempio, nelle scuole dovrebbero parlare dei rischi della tecnologia e come gestirla, come non cadere nella dipendenza. Le insidie che poteva avere la tecnologia non sono state viste nel momento giusto. Ci sono però anche aspetti positivi».



Quali?

«I bambini che giocano ai videogame hanno un miglioramento nell’attenzione visiva, nella coordinazione. Quindi aiuta a sviluppare aree del cervello, con differenze visibili rispetto ai ragazzi di 30 anni fa».