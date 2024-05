La vita può ricominciare a 53 anni? «Anche continuare. Continuare a divertirsi facendo altro». Definizione di altro: da coach di basket, lavoro precario quasi per definizione, al posto fisso ottenuto tramite concorso vinto nel Comune di Pesaro. Dalla palestra all’ufficio Attività Economiche.

Coach Luigi Gresta: una bella inversione a “U” dopo oltre 25 anni di carriera (con una ventina di società diverse).

«Le mie domeniche sono sempre state di lunedì. Dal 2 aprile non più: vivo questa esperienza come novità, apprezzando la quotidianità che molti pensano possa annoiare. Tante cose mancano ma una vita normale dà stimoli nuovi».

In Comune, al Suap, si occupa anche di concessione di suolo pubblico ai partiti politici. Un momentaccio.

«Beh, c’è grande lavoro, cerco di accontentarli tutti ma vedo la gratitudine. Mi ricorda quella dei tifosi dopo la vittoria».

A Pesaro si respira basket ovunque. Poteva andarle peggio.

«Avevo superato lo stesso concorso anche in un altro Comune ma ho scelto Pesaro: è la mia città anche se dai 19 anni sono stato sempre fuori. E sì, è vero, qui si respira basket. In Comune mi salutano con “Ciao coach”. E mi fa piacere. Perché si resta coach per sempre».

Ricci o l’assessore Belloni, coach a sua volta, cosa le hanno detto?

«Ricci non l’ho ancora incrociato. Enzo mi ha detto: “Cosa ci fai qui?”. Poi mi ha fatto l’in bocca al lupo».

La curva a “U” è anche quella della felicità che sale.

«Tornare a Pesaro fa ringiovanire. Penso ancora di avere i capelli rossi, invece sono bianchi».

Il basket invecchia o è la mezza età a farle vedere le cose diversamente?

«Quando alleni è importante, ogni tanto, cambiare contesto per ritrovarsi. Ma cambiare lavoro, imparare da capo, ti fa sentire giovane. Lavoro con 13 colleghe e due colleghi, sto benissimo e, alla faccia degli stereotipi, qui si lavora a testa bassa ma è un piacere».

Vale sempre il teorema dell’Avvelenata di Guccini: un laureato conta più d’un cantante. O di un coach.

«Economia a Urbino era stata una mia scelta per poter continuare ad allenare le giovanili della Vuelle. Poi mi ha portato alla Business Administration School della Louisiana. Lì ho imparato l’inglese fondamentale per allenare a certi livelli e sono diventato amico di Dale Brown, un’istituzione del basket. L’anno scorso spiegavo ancora i suoi insegnamenti ai miei giocatori. Infine, quella laurea mi ha dato la possibilità di fare il concorso».

Ma cosa è successo a Firenze e Cesena da indurla a cambiare vita?

«A Firenze andavamo benissimo in campionato ma la società non ha pagato ed è stata radiata. Stessa cosa a Cesena. Così, mi sono reso conto di due cose».

Quali?

«Uno: la pallacanestro non dà più le stesse possibilità di prima. Due: prima che il basket mi scaricasse ho detto basta io. Non volevo fare la fine di quei cantanti anni 70 che vanno a fare serate per 10 spettatori».

Ma quando ha capito che a Firenze la situazione era irrimediabile?

«Quando dai pullman, per le trasferte, siamo passati alle macchinate con me o il preparatore come autisti».

Fino all’epilogo del ritiro dal campionato a gennaio 2023. Cambiamo ricordi: i migliori anni, come da assioma di Renato Zero, restano quelli di Cremona e Jesi?

«Il miglior anno è sempre quello che verrà. Guai dire “Ai miei tempi”».

A Cremona, però, nel giro di un mese ha battuto la Mens Sana di Luca Banchi e l’Olimpia Milano di Sergio Scariolo. A Jesi ha vinto, portando l’allora Sicc, esattamente 20 anni fa, in serie A1 battendo in finale playoff 3-0 la Bologna di Alberto Bucci.

«A Jesi, come a Cremona o Potenza, i momenti più belli me li hanno regalati tifosi. Contro Avellino entrambe le tifoserie facevano cori di ringraziamento per me. Stessa cosa a Cremona contro la VL. Poi ci sono i volti, come quello di Monica, una bimba di Cremona, che ogni volta mi faceva dei sorrisi grandi».

E il tifo contro?

«Giocavamo con Cremona a Reggio Emilia. C'era uno che mi urlava “Gresta fallito”. Mio figlio Filippo, all’epoca 14 anni, è rimasto zitto ma a fine partita gli ha detto: io sono Filippo Gresta, mio padre è una bravissima persona e un bravo allenatore. Cremona ha vinto grazie a lui».

Lei ha allenato in Kuwait, in Cina e Austria: che esperienze sono state?

«In Kuwait e Cina interessanti culturalmente però mi hanno fatto capire di essere stato fortunato a nascere in questa parte del mondo. A Vienna, invece, è stata una lunga esperienza in una città piena di stimoli culturali e con una pallacanestro di livello molto buono».

Lei ha iniziato ad allenare nelle giovanili della Vuelle nel 1987.

«Sono un tifoso della Vuelle ma sono stato un nemo propheta in patria. Ho provato a tornare più volte e in tutti i ruoli, mi mancava di offrirmi come custode della palestra. Peccato».

Diciamocelo: i 50 sono i nuovi 40. Mai dire mai per tornare nel basket?

«La pallacanestro sarà sempre parte di me, se potrò essere coinvolto in qualche attività, come hobby, sarò felice. Non voglio tornare però a schivare coltellate alla schiena dopo mezza partita persa. L’altro giorno mi sono iscritto all’app del Telepass e per la prima volta, alla voce professione, non ho messo “altro” ma dipendente pubblico. E la cosa mi è piaciuta».