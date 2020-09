Macerata, Fermo, Senigallia: è il giorno dei sindaci. Partito lo scrutinio in 17 Comuni delle Marche. Ecco i primi eletti

ANCONA - Non solo refererendum ed elezioni regionali: in 17 comuni delle Marche si è votato anche rinnovare sindaci e consigli comunali. E da questa mattina è partito lo scrutinio in 17 comuni delle Marche: a Macerata, Fermo e Senigallia è previsto il doppio turno con eventuale ballottaggio. A Isola del Pano, Sant'Angelo in Vado (Pesaro e Urbino), Cerreto d'Esi, Loreto (Ancona), Petriolo, Ussita (Macerata), Montefortino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Santa Vittoria in Matenano (Fermo), Appignano del Tronto e Cossignano (Ascoli) il sindaco verrà stabilito dopo un'unica tornata elettorale.

Seguite lo scrutinio con noi, aggiorneremo questo articolo in tempo reale

LEGGI ANCHE:

Acquaroli stravince. Il centrodestra conquista le Marche, è la prima volta in 25 anni. Il Pd resta primo partito, Lega al 22, cresce Fdi

Referendum nelle Marche: affluenza oltre il 65%, il "sì" stravince sfiorando il 70%

MACERATA

Narciso Ricotta

Alberto Cicarè

Gabriele Micarelli

Roberto Cherubini

Sandro Parcaroli

FERMO

Lorenzo Giacobbi

Renzo Interlenghi

Stefano Fortuna

Paolo Calcinaro

SENIGALLIA

Gennaro Campanile

Massimo Olivetti

Rosaria Diamantini

Paolo Battisti

Paolo Molinelli

Fabrizio Volpini

Alessandro Merli

ISOLA DEL PIANO

(1 sez. su 1)

Giacomo Toccaceli 44,59%

Giuseppe Paolini 55,41% SINDACO

SANT'ANGELO IN VADO

Stefano Parri

Emanuela Galli

Romina Rossi

CERRETO D'ESI

Giovanni Porcarelli

Marco Zamparini

David Grillini

LORETO

(6 sez. su 10)

Paolo Albanesi 16,45%

Gianluca Castagnani 15,32%

Moreno Pieroni 68,23%

PETRIOLO

(2 sez su 2)

Domenico Luciani 42,37%

Matteo Santinelli 67,63% SINDACO

USSITA

Monica Pierdomenico

Guido Rossi

Silvia Bernardini

MONTEFORTINO

Francesco Petrocchi

Domenico Ciaffaroni

MONTELEONE DI FERMO

(1 sez su 1)

Marco Fabiani 69,6% SINDACO

Mauro Paoletti 30,4%

MONTELPARO

Marino Screpanti

Nazzareno Marcantoni

MONTERUBBIANO

(2 sez su 3)

Annammaria Albanesi 34,69%

Meri Marziali 65,31%

MONTOTTONE

Giovanni Carelli

Nazzareno Grazioli

SANTA VITTORIA IN MATENANO

Fabrizio Vergari

APPIGNANO DEL TRONTO

(2 sez su 2)

Giuseppe Falciani 34,68%

Sara Moreschini 65,32% SINDACA

COSSIGNANO

Roberto Luciani 58,70% SINDACO

Roberto De Angelis 41.30%



Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA