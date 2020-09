Referendum nelle Marche: affluenza oltre il 65%, il "sì" stravince sfiorando il 70%

Ultimo aggiornamento: 17:29

ANCONA - Affluenza molto alta per il referendum sul taglio dei parlamentari nelle Marche. Il dato, probabilmente "spinto" anche dalla conocomitanza con le elezioni regionali, supera il 65% degli aventi diritto.L'affluenza alla chiusura ai seggi delle 15 è stata infatti del 66,35% (227 comuni su 227). Gli exit polls ricalcano quelli nazionali, con il sì in forte vantaggio (60-64%). I dati reali (1.106 sezioni su 1.577) ampliano addirittura la forbice: il sì è avanti con 372.008 voti (69,32%), il no ha ricevuto 1464.646 preferenze (30,68%).