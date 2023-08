ANCONA Prosegue ad andatura sostenuta anche ad agosto, il mese simbolo delle ferie, la propensione ad assumere delle imprese marchigiane, che pur segnando un fisiologico calo rispetto al mese di luglio scorso, fa registrare un aumento sensibile sul dato dello stesso mese di un anno fa. Le entrate di personale complessive previste nella nostra regione - secondo l’ultimo rapporto mensile Excelsior di Unioncamere-Anpal - sono 7.150, una quota distante dai 18.200 di luglio ma sensibilmente superiore (+490) alle previsioni di contratto dell’agosto 2022. Anche nell’analisi trimestrale agosto-ottobre, l’indagine della Camera di commercio sui programmi occupazioni delle aziende ha un trend in crescita rispetto allo stesso periodo del ‘22, con 32.180 contratti previsti (+390).



Hotel e ristoranti



Il settore dove si prevedono la maggior parte degli ingressi - com’era immaginabile nel mese simbolo delle vacanze - è quello dei servizi di alloggio e ristorazione e turistici in generale, con 1.610 entrate programmate. Seguono ben distanziati i servizi alla persona (880), il commercio (830), le costruzioni (730) e le industrie meccaniche ed elettroniche (510). Ma nella nostra regione la difficoltà di reperimento delle professionalità necessarie continua a mantenersi su livelli elevati: per quasi un contratto di lavoro da attivare su due (49,9%) le imprese faticano a trovare il personale idoneo alle necessità, un dato in leggero aumento rispetto a quello di luglio (49,7%). Le difficoltà maggiori (57,9% dei casi) riguardano il reclutamento di personale delle aree tecniche e della progettazione.

L’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, viene condotta con cadenza mensile, tramite questionari sottoposti alle imprese, e permette l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate in un determinato territorio secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti.



Tempo determinato



Le imprese che prevedono assunzioni ad agosto sono il 10% del totale e nel 21% dei casi le entrate previste ad agosto saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre in quasi 4 casi su 5 saranno a termine, a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita.



Specialisti e tecnici



Le assunzioni previste nelle Marchesi concentreranno per il 60% nel settore dei servizi e per il 69% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. L’11% dei contratti programmati sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, una quota inferiore alla media nazionale (16%).

Non sempre il profilo ricercato corrisponde a un giovane con istruzione elevata. Solo per una quota pari al 36% le entrate programmate ad agosto interesseranno giovani con meno di 30 anni e appena il 9% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. Per la maggior parte dei contratti in programma (36%) basterà aver completato la scuola dell’obbligo, nel 32% servirà un diploma di scuola superiore, nel 22% basterà una qulifica professionale.

Le imprese in questa fase hanno bisogno di personale già pronto per essere inserito nell’organico e così per una quota pari al 64% delle entrate (quasi due casi su tre) viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. E in un caso su cinque si attinge da donne e uomini arrivati in Italia in cerca di un lavoro, visto che per una quota pari al 18% le imprese prevedono di assumere personale immigrato.