Un albero cade sui binari, disagi e ritardi sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini

IMOLA - Tanti disagi nelle Marche ma problemi anche in altre zone in Italia. Una lista infinita: un albero è infatti caduto sui binari della linea Bologna-Rimini in direzione Ancona, vicino alla stazione di Imola, attorno a mezzogiorno di oggi (sabato 2 dicembre) a causa del forte vento provocando disagi e rallentamenti alla circolazione ferroviaria.

L'albero si è prima appoggiato su un muretto, poi la chioma e alcuni rami hanno invaso i binari e danneggiato la linea elettrica. Inizialmente la circolazione è stata interrotta per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere l'albero. Attorno alle 14.30, è stata riaperta ad un solo binario, poi attorno alle 15 riaperta completamente, dopo gli interventi delle squadre di Rfi. Si registrano ritardi anche di 90 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni.