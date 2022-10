Una pesarese in corsa per la presidenza della Provincia di Rimini. Gradara, Pesaro, Cattolica: Franca Foronchi prova un nuovo scatto

RIMINI Una pesarese alla guida della Provincia di Rimini? È una possibilità. Il 24 novembre si elegge il nuovo presidente della Provincia di Rimini al posto di Riziero Santi. Il sindaco di Gemmano non si potrà infatti ricandidare visto che il suo Comune è chiamato al voto. In corsa, al suo posto, c'è anche Franca Foronchi, attuale sindaca di Cattolica, residente a Gradara di cui è stata anche prima cittadina, ex assessore all'Ambiente del Comune di Pesaro.

Corsa in casa dem

In corsa, con lei, il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e il primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad. Le elezioni del presidente della Provincia sono di secondo grado, ovvero con voto ponderato in base al numero della popolazione che i consiglieri comunali rappresentano. Sarà quindi una corsa esclusiva in casa dem.