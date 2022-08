CATTOLICA Un messaggio d’augurio a cittadini e turisti quello dedicato dalla sindaca Franca Foronchi per Ferragosto. «Siamo giunti all’apice dell’estate, e per chi come noi cattolichini vive in una città di mare, questa è la stagione più bella. Qui a Cattolica – sottolinea la prima cittadina - l’estate è anche il periodo in cui arrivano tantissimi turisti, tanti ospiti che scelgono la nostra città per il suo mare, per le sue strutture ricettive e balneari, per i suoi giardini, per i tantissimi eventi culturali, artistici e musicali, e soprattutto, per la sua ospitalità». Dopo due anni difficili la voglia di stare insieme è tanta.



La socialità

«Dove la socialità e lo stare insieme sono stati fortemente limitati - prosegue - Cattolica propone questa estate un calendario di eventi estivi variegato ed interessante. Gli eventi continueranno anche nei prossimi giorni con i grandi concerti all’Arena della Regina, e con tanta musica di vario genere nelle nostre piazze. Non voglio però dimenticare anche le opportunità culturali che meritano di essere colte, mi riferisco alle visite guidate al Centro Storico, al Museo della Regina, alla Galleria Paparoni, alla mostra di arte contemporanea presso la Galleria Santa Croce, alle attività del Centro Culturale Polivalente». Come da tradizione romagnola, la parola d’ordine rimane “accoglienza”. «Siamo certi che tutti apprezzeranno questa ampia offerta e che continueranno a preferirci per le loro vacanze perché Cattolica diviene nel tempo un luogo dove ci si torna volentieri, dove si sta bene. Come avrete notato ci stiamo preparando a grandi cambiamenti strutturali ed architettonici, nuove opere come il nuovo lungomare, la passeggiata di ponente, le nuove strutture sportive renderanno la nostra città sempre più bella ed accogliente». Un pensiero è rivolto anche a quanti proseguono nel loro lavoro. «Mentre molti si godono le meritate ferie, ci sono tanti che continuano a lavorare per assicurare un’adeguata accoglienza ai nostri ospiti. Voglio ringraziare in modo particolare tutte queste persone, il loro lavoro è prezioso per la nostra città. Aggiungo - chiosa- anche i più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri cittadini e a tutti gli operatori economici, per la loro collaborazione, alle forze dell’ordine che si impegnano per garantire la nostra sicurezza, agli operatori sanitari, che sono presidio importante per la nostra salute».



L’augurio



Infine un invito: «Partecipate a Ferragosto alle 22,30 allo spettacolo pirotecnico che quest’anno si svolgerà al porto realizzato insieme al Comune di Gabicce Mare, proprio per sottolineare la collaborazione fra i nostri Comuni e la voglia di mostrare la bellezza che offre il nostro territorio, al di la dei confini amministrativi». Infine «Per questo ferragosto in arrivo – conclude la sindaca - porgo a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale a tutte le cattolichine e a tutti i cattolichini e a tutti i nostri ospiti l’augurio di trascorrere una giornata di festa, una giornata serena e spensierata, insieme alla famiglia, agli amici, agli affetti più cari. Che sia per tutti noi un buon Ferragosto, ve lo auguro di cuore».