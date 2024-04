Europee, Forza Italia candida l'imprenditrice fermana Graziella Ciriaci: stamattina la firma a Roma

FERMO - L’imprenditrice marchigiana Graziella Ciriaci ha sottoscritto questa mattina (19 aprile) a Roma, nella sede nazionale di Forza Italia, il documento di impegno politico e di adesione ai valori del Partito in vista delle prossime Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Alla presenza dell’onorevole Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell’organizzazione di FI, la firma ufficiale del documento giunta dopo le dichiarazioni dello scorso 5 aprile, in cui il segretario nazionale Antonio Tajani, aveva annunciato nel corso di una conferenza stampa le nuove candidature: «Candideremo nell’Italia centrale alle Europee l’imprenditrice marchigiana Graziella Ciriaci: ha esperienza come consigliera regionale e una profonda conoscenza delle campagne elettorali. La sua selezione è avvenuta all’unanimità».

Promuovere strategie innovative per proteggere l'ambiente e sostenere l'agricoltura, soluzioni equilibrate che tutelino l'Italia, gli agricoltori e il pianeta, affrontare sfide cruciali come la sicurezza alimentare e la promozione delle energie alternative: queste sono solo alcune delle tematiche che saranno affrontate nei prossimi anni in Europa. «Ci tengo a manifestare la mia sincera gratitudine al Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per avermi dimostrato fiducia. - ha affermato l’imprenditrice Ciriaci nel giorno della firma a Roma - Accolgo con umiltà e determinazione questa importante responsabilità, pronta a impegnarmi con tenacia e passione agli impegni politici del partito di cui condivido i valori.