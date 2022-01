Il presidente visto dalle Marche, Mariotti: «Presidente resti. E lui ci sorrise...»

Gianfranco Mariotti, con il consueto garbo, aveva provato ad anticipare tutti lo scorso agosto: «Quando Mattarella fu ospite al Rossini Opera Festival mia moglie gli disse: “Presidente, non se ne vada”. Lui? Rispose con un sorriso».

Mariotti, creatore, ex sovrintendente e oggi presidente onorario del Rof, ora applaude metaforicamente da casa: «Mattarella è l’italiano più popolare del Paese come dimostrano le manifestazioni d’affetto avute ovunque, come i 15 minuti di applausi ricevuti alla Scala - ricorda - di fronte allo spettacolo imbarazzante dei partiti che non trovavano un accordo, la figura di Mattarella rappresenta una soluzione obbligata, come custode della Costituzione e vera figura super partes. Una grande persona, l’italiano più popolare in Italia e per il quale nessuno nutre sentimenti negativi. Sarebbe certamente bello poterlo invitare nuovamente a Pesaro per il Rof da nuovo presidente». Poi spiega quali soluzioni avrebbe gradito senza il Mattarella bis. «L’unica plausibile sarebbe stata Draghi, per la capacità che ha la persona di stare sopra le parti e i partiti, ma Mattarella è stata ed è la risposta ideale anche perché consente allo stesso Draghi di restare al governo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA