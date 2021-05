Coronavirus, 151 nuovi positivi oggi nelle Marche. In due province il rischio è più alto / La progressione del contagio

ANCONA - Con due comuni (Petriano ed Acqualagna nel Pesarese) sottoposti alle restrizioni dell' "arancione rafforzato", le Marche ancora non possono ritenersi ancora fuori dall'emergenza coronavirus. Oggi, martedì 11 maggio, il Gores ha segnalato 151 nuovi positivi nelle Marche.

Vaccinazioni nelle Marche, da fare ancora 30mila richiami. Saltamartini: «Teniamo le scorte per garantirli»

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha resio noto oggi 11 maggio 2021 che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4021 tamponi: 2258 nel percorso nuove diagnosi (di cui 846 nello screening con percorso Antigenico) e 1763 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 151 (29 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (29 casi rilevati), contatti in setting domestico (30 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (55 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 21 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 846 test e sono stati riscontrati 32 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

