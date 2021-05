Farmaci a domicilio per over75 e pazienti Covid: ecco cosa fare per poter accedere del servizio

FABRIANO - Prende il via la collaborazione fra Federfarma Marche e la delegazione Marche Nord dell’Ordine di Malta all’insegna del sostegno ai cittadini, soprattutto quelli colpiti dal Covid.

È stato siglato l’accordo che permetterà la consegna gratuita di farmaci a domicilio alle persone con più di 75 anni (over 65 anni se affette da patologie croniche), ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, persone non autosufficienti o sottoposte alla misura della quarantena o in ogni caso risultate positive. Il progetto, in via sperimentale, parte da Fabriano. Ci si potrà rivolgere presso la farmacia Monzali in piazza Giambattista Miliani, che si è resa subito disponibile, direttamente o tramite medico di famiglia.

Sarà poi sufficiente compilare un modulo, da richiedere all’indirizzo ordinedimaltafarmacifabriano@gmail.com. I volontari dell’Ordine di Malta provvederanno alla consegna dei farmaci a domicilio. Gli eventuali farmaci a pagamento saranno saldati dai volontari e rimborsati poi dagli utenti del servizio. «Da oltre 900 anni l’Ordine di Malta fornisce assistenza alle persone bisognose e in questo caso la collaborazione con FederFarma Marche rende prestigioso questo accordo nell’ottica strategia di contenimento del Covid» si legge in una nota.

