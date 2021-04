Coronavirus, nelle Marche 123 nuovi positivi in un giorno, ma calano i tamponi/ La mappa del contagio

ANCONA - Le Marche sono tornate da oggi in fascia gialla, ma non si ferma l'ergenza Covid: sono stati infatti 123 i nuovi positivi segnalati oggi, lunedì 26 aprile. Un numero in calo ma legato anche al numero limitato di test effettuati: nelle ultime 24 ore sono stati testati 1617 tamponi: 732 nel percorso nuove diagnosi (di cui 207 nello screening con percorso Antigenico) e 885 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,8%).

I 123 positivi sono abbstanza distribuiti: 33 in provincia di Macerata, 49 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo e 6 in provincia di Ascoli Piceno.

LA MAPPA DEI CONTAGI

OGGI POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 123 positivi comprendono soggetti sintomatici (37 casi rilevati), contatti in setting domestico (25 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (34 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati). Per altri 22 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 207 test e sono stati riscontrati 12 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

