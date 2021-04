Coronavirus, altri 8 morti in un giorno nelle Marche. Ma continuano a calare i ricoverati/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Le Marche torneranno in zona gialla lunedì prossimo, ma l'emergenza Covid è ancora lontana dall'essere superata. Sono stati 8 i morti segnalti oggi, venerdì 23 aprile, dal Gores nelle Marche. Sono deceduti 4 uomini e 4 donne, tutti già afflitti da altre malattie. La vittima più giovane è stata un 71enne di Appignano (Mc), quella più anziana una 95enne di Belvedere Ostrense (An).

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 2.904 persone. Si tratta di 1.631 uomini e 1.273 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,1% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (957), seguita da Ancona (924), Macerata (484), Fermo (275) e Ascoli (232). Sono 32 le vittime provenienti da fuori regione.

ANCORA IN CALO I RICOVERATI

Continua spedito il calo dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: oggi sono 575 (-21 rispetto a ieri) . In calo i degenti in Semintensiva (153, -17), in Terapia Intensiva (70, -6) e nei reparti non intensivi sono (352, -2). In lieve aumento gli ospiti di strutture territoriali (219, +3) e gli assistiti nei Pronto soccorso (14, +1). In calo i positivi in isolamento domiciliare (6.311, -288) e le quarantene per contatto con positivi (13.060, -21).

